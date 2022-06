Il movimento “SiAmo Bovalino” diffida l’Amministrazione comunale: “inaugurate due opere pubbliche per finalità elettorali”

2 Giugno 2022 15:28

Il Movimento Civico SiAMO Bovalino ha presentato diffida alle autorità competenti nei confronti dell’Amministrazione comunale di Bovalino

“In data odierna siamo stati costretti ad inviare formale diffida alle autorità competenti a seguito dell’ennesimo atto di propaganda dell’Amministrazione comunale di Bovalino che, in violazione e spregio delle norme di legge, ha programmato nel pomeriggio di oggi l’inaugurazione di due opere pubbliche già completate da tempo solo per mere finalità elettorali. Pensavamo che la bitumazione selvaggia programmata a ridosso delle elezioni avesse rappresentato il punto più basso di una campagna elettorale scorretta che offende l’intelligenza e la sensibilità dei cittadini di Bovalino.

Dispiace prendere atto che a tali iniziative hanno dato il supporto Associazioni compiacenti che, anziché essere al servizio della comunità, agiscono ed operano quale strumento dell’Amministrazione comunale, solo per interesse e tornaconto di parte. Questo ulteriore atto propagandistico, oltre a violare la norma, offende anche i principi e la storia delle Festa della Repubblica, che si celebra proprio in data odierna. Ci riserviamo inoltre di chiedere audizione al Prefetto di Reggio Calabria, affinchè disponga una puntuale verifica amministrativa sulla legittimità di tutti gli atti adottati dall’Amministrazione comunale di Bovalino a ridosso della convocazione dei comizi elettorali”. Lo afferma in una nota il Movimento Civico SiAMO Bovalino.