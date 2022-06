Il Cammino della Magna Grecia aggiunge Cirò tra le sue tappe

10 Giugno 2022 15:15

Sempre più tappe si aggiungono al “Cammino della Magna Grecia”, cui ha aderito anche il Comune di Cirò, con delibera di Giunta n. 72 del 27/05/2022

Il comune di Cirò aderisce a “Cammino della Magna Grecia”. Il commento del Sindaco Francesco Paletta: “ci siamo subito attivati per accogliere la proposta dell’Associazione Passi consapevoli ritenendo che il Cammino che si vuole realizzare sia una grande opportunità per la nostra terra e grazie all’attività del Consigliere delegato Cataldo Scarola abbiamo sottoscritto il Protocollo d’intesa, al quale seguirà l’apposizione della segnaletica sui percorsi. Siamo certi che il Cammino della Magna Grecia porterà un turismo non di massa, dal quale i nostri territori, con le loro bellezze paesaggistiche, artistiche, gastronomiche e culturali potranno trarne beneficio”.

“Il Cammino della Magna Grecia sta prendendo sempre più forma e si sta concretizzando per come è stato immaginato – ha riferito la Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli Adele Scorza – ovvero come un percorso di valorizzazione del territorio e delle sue bellezze naturalistiche e culturali che, una volta ultimato, potrà richiamare un turismo più consapevole nei comuni aderenti”.