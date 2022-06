Il 16 giugno Messina celebra James Joyce in occasione del Bloomsday

11 Giugno 2022 14:24

Messina celebra per la prima volta James Joyce in occasione del Bloomsday: appuntamento giovedì 16 giugno, ore 16.30, presso il Salone dei Mosaici della Stazione Marittima

Giovedì 16 giugno dalle ore 16.30, nel Salone dei Mosaici presso la Stazione Marittima, si terrà per la prima volta in Messina, il Bloomsday. La commemorazione, che si tiene annualmente il 16 giugno a Dublino ed in altre parti del mondo per celebrare lo scrittore James Joyce, quest’anno riveste particolare importanza, in occasione del centenario della pubblicazione della monumentale opera dell’autore irlandese. La festività rievoca gli eventi dell’Ulisse, il suo romanzo più celebre, che si svolge a Dublino nella sola giornata del 16 giugno 1904.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Universiteatrali dell’Università di Messina, diretto da Dario Tomasello, da Naxoslegge, diretta da Fulvia Toscano e dalla Rete Latitudini, presidente Gigi Spedale e con la collaborazione di RFI (Gruppo FS). In questa occasione è prevista una maratona di lettura in cui si alterneranno l’attrice Cristiana Minasi e le studentesse del DAMS Carla Anastasi, Noemi Barbati, Federica Giglia, Ludovica Larocca, Rosy Pianeta e Sara Ragusi.