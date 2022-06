Guerra Ucraina, retroscena Biden: “Zelensky non volle ascoltare i nostri avvertimenti su Putin”

11 Giugno 2022 11:12

Joe Biden svela un retroscena sulle fasi iniziali della guerra in Ucraina: il presidente Zelensky non volle ascoltare gli avvertimenti USA su una possibile invasione della Russia

Superati abbondantemente i 3 mesi di guerra in Ucraina, viene fuori un particolare retroscena svelato direttamente da Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti d’America ha rivelato quella che sarebbe una vera e propria leggerezza commessa da Volodymyr Zelensky prima che scoppiasse ufficialmente il conflitto. “Zelensky non volle ascoltare“, spiega Biden in merito agli avvertimenti americani riguardanti la possibile invasione armata della Russia in territorio ucraino. “Lo so che molti pensavano stessi esagerando“, ha aggiunto Biden, “ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno dell’analisi“.

In molti, infatti, avevano tacciato di allarmismo le dichiarazioni di Joe Biden che, diversi giorni prima del fatidico 24 febbraio, aveva citato la CIA a sostegno della sua tesi riguardante un attacco armato da parte della Russia. “Putin avrebbe superato la frontiera. Non c’era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto“, ha concluso Biden.