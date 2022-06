M5S, Grillo fa chiarezza: “andiamo d’accordo con Conte”, poi mostra 1000 euro falsi

28 Giugno 2022 11:18

Beppe Grillo fa chiarezza sul rapporto con Giuseppe Conte: nessuna divergenza, il Movimento 5 Stelle resta al governo

“Guardate che andiamo d’accordo con Conte, inutile che scrivete queste cose…“. Mette le cose in chiaro Beppe Grillo all’uscita dell’hotel Forum, accompagnato dal capogruppo dei 5 Stelle alla Camera Davide Crippa. Il garante del Movimento si è rivolto in questo modo ai giornalisti che gli domandavano se e quando si terrà il voto online sulla deroga al doppio mandato. Quest’oggi il confronto con i parlamentari per decidere sulla possibilità di una terza legislatura per gli eletti pentastellati. “State calmi con Conte perché andiamo d’accordo perfettamente“, ha ripetuto grillo ai giornalisti rispondendo con un secco “certo” a chi gli ha chiesto se il M5S resterà al governo.

Particolare il siparietto finale. Salendo in macchina, in direzione Montecitorio, Grillo ha mostrato una banconota da 1000 euro (taglio inesistente), prima a Davide Crippa, poi a favore di telecamere sul finestrino dell’auto.