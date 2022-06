Gratteri: “cammino per sconfiggere le mafie ancora lungo. I cittadini non sanno di chi fidarsi, dobbiamo essere più credibili”

10 Giugno 2022 14:29

Le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in un’intervista a Repubblica in cui parla di mafia

“Altro che celebrazioni. Nell’anno del trentennale delle stragi, il cammino per sconfiggere le mafie è lungo e tortuoso. Su alcuni territori sono ancora molto forti, in altri si stanno insinuano in modo subdolo”. Ad affermarlo è il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri in una intervista a Repubblica. “Ho sempre detto – prosegue – che spesso i cittadini non collaborano perché non sanno con chi parlare, di chi fidarsi. Dobbiamo essere più credibili. Solo così convinceremo la gente a denunciare reati, ma soprattutto i soprusi di cui sono vittime. Le mafie continuano ad essere governo del territorio; continuano a condizionare le scelte politico-amministrative. La legge andrebbe rivista, dando più poteri ai commissari prefettizi chiamati a traghettare i consigli comunali sciolti per mafia verso nuove elezioni”.

“E la modifica normativa che chiedono i prefetti, per allontanare tecnici e burocrati che, spesso, servono alle mafie più degli amministratori?”, una delle domande sul tema poste al Procuratore: “lo chieda al legislatore – dice Gratteri – Io da tempo sostengo che spesso, più che i politici, a colludere con le mafie sono proprio alcuni burocrati, i tecnici-impiegati di lungo corso. Non vorrei essere ripetitivo, ma quando c’è un problema bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni adeguate. Ci sono esperti, consulenti che potrebbero contribuire con proposte che andrebbero oltre gli schieramenti. La lotta alle mafie non può conoscere discriminazioni ideologiche. Nel nostro Paese riusciamo ancora a far tanto, nel sequestro dei capitali mafiosi, in Europa poco o niente. E torniamo al punto di partenza. Le mafie sono globalizzate, l’azione di contrasto ancora no”.

In ultimo, sulla riforma Cartabia: “non contribuisce a snellire i processi e a dare risposte ai cittadini. I processi per i reati contro la pubblica amministrazione, inclusa la corruzione, avendo quasi sempre imputati a piede libero, verranno messi in coda e rischiano di finire inequivocabilmente sotto la mannaia dell’improcedibilità. Bisognerebbe avere il coraggio di codificare il concorso esterno e mettere a nudo le relazioni che le mafie da sempre intrattengono con politici, imprenditori e professionisti. Le relazioni esterne costituiscono l’ossatura del potere mafioso”.