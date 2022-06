Governo: Salvini, ‘Lega unico bersaglio, se avessi scelto vita comoda non farei segretario’

13 Giugno 2022 21:30

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Non confondiamo il mandato per governare Belluno e Palermo con gli enormi problemi che l’Italia dovrà affrontare, se avessi scelto una vita comoda non farei il segretario della Lega visto che siamo l’unico bersaglio per tutti”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini all’indomani delle amministrative.