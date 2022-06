Governo: inizia in questi minuti il Cdm sul “caro bollette”

30 Giugno 2022 15:03

Governo: all’ordine del giorno del Cdm, che inizierà a momenti, c’è anche il caro bollette

Il Consiglio dei ministri e’ convocato in data odierna alle ore 15.00, a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidita’ delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE – TRANSIZIONE ECOLOGICA);

– DISEGNO DI LEGGE: Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 (ECONOMIA E FINANZE);

– DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2022 (ECONOMIA E FINANZE);

– VARIE ED EVENTUALI.