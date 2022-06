Per Google l’Italia non è uno stivale ma una ciabatta sformata con San Siro più grande della Sicilia

1 Giugno 2022 16:23

Per Google l’Italia è solo Nord, enorme, con lo stadio San Siro più grande della Sicilia, con il bosco verticale più grande della Puglia e con qualche casetta o qualche palazzo da Roma (non rappresentata) in giù: il (possibile) motivo

Schiacciata, deforme. Un albero, un uomo con un grande parruccone o più semplicemente una ciabatta sformata. Altro che stivale! Così Google ha descritto l’Italia in occasione dell’arrivo delle due nuove Google Cloud Region, Milano e Torino. La nota piattaforma possiede già alcuni data center in Europa, tra Londra, Zurigo, Francoforte, Belgio, Paesi Bassi e Finlandia, ma già da un po’ ha annunciato l’ingresso, a partire dal 2022, delle due città italiane. Grazie alla partnership con Tim, l’Italia sarà al momento l’unico paese ad ospitare due Google Cloud Region. Ed è forse per questo che, come vedremo nel dettaglio più avanti, si è deciso di rappresentare l’Italia evidenziando quasi solo la zona Nord, e ancora meglio Lombardia e Piemonte. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza.

Cosa sono le Google Cloud Region?

La prima domanda a cui rispondere è ovviamente questa. La “Region” è un’infrastruttura cloud che offre a imprese di grandi e medie dimensioni uno spazio per la gestione delle applicazioni e dei database, in buona sostanza l’area in cui viene ospitata questa infrastruttura, ovvero il data center. Il datacenter Google fornisce ai clienti la possibilità di accesso a nuovi strumenti di analisi più intelligenti, a servizi di rete avanzati e di qualità, servizi di elaborazione, gestione e archiviazione di dati e big data su di una piattaforma aperta e sicura collegata alla rete privata Google, che permette di avere un accesso globale a tutti servizi della Google Cloud Platform. In pratica, innovazione tecnologica. Facilitare il cliente e dare la possibilità alle imprese di trarre benefici, che si ripercuotono poi nell’intero paese. Già diversi colossi italiani, a livello aziendale, si affidano alle strutture Cloud di Google e, come detto, in Europa esistono già diversi datacenter tra Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio, Finlandia. In Italia saranno due e, per questo, Google ha compiuto una scelta di marketing logica ma non lineare.

L’Italia deforme scelta da Google: da Roma in giù solo qualche casetta

Come si può vedere nella foto di copertina, infatti, l’immagine dell’Italia è abbastanza distorta, non conforme e decisamente sbilanciata. Vero è che si è scelto di esaltare le due Regioni Cloud, Milano e Torino, ma vero è anche che di questi servizi si potranno servire tutte le aziende che vorranno. E, soprattutto, vero è che questo, cioè la presenza delle due Regioni Cloud del nord Italia, non per forza avrebbe dovuto far sì che si rappresentasse un’Italia che, se uno sconosciuto la vedesse per la prima volta, tutto sembra tranne che l’Italia. Lo scorso anno, nella grafica di lancio a Regioni Cloud di Milano e Torino, quantomeno l’Italia venne rappresentata nella sua realtà geografica (uno stivale), con una pizza bella grande a rappresentare Napoli, l’Etna a rappresentare la Sicilia e qualche alberello qua e là tra Puglia e Calabria.

Ebbene, quest’anno pure peggio. L’Italia è solo Nord, enorme, con lo stadio San Siro più grande della Sicilia, con il bosco verticale più grande della Puglia e con qualche casetta o qualche palazzo da Roma (non rappresentata) in giù. Lungi da noi far emergere qualsivoglia polemica. Quando si parla di innovazione tecnologica e di transizione, il Nord è avanti anni-luce rispetto al resto dell’Italia e soprattutto all’estremo Sud. E lo stesso motivo per cui il nostro provincialismo e “pianto” hanno fatto la guerra all’ormai “famosa” Sara Pinna per una frase non bellissima ma almeno lontana dall’ipocrisia e dal politicamente corretto che ormai ci contraddistingue. Di certo, però, ciò non toglie che la grafica attuale, di Italia, non ha granché.