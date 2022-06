Giustizia: Salvini, ‘Lega porterà in Commissioni temi sì referendum’

13 Giugno 2022 18:01

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – Se “qualcuno a sinistra ha fatto di tutto perché il quorum” dei referendum sulla giustizia “non fosse neanche lontanamente avvicinabile”, Salvini si tiene “stretti i 10 milioni di italiani che hanno ritenuto un dovere civico partecipare. Nell’ottica dei sì che hanno vinto con tutti i cinque i quesiti, la Lega porterà in Commissione delle proposte che siano conseguenti come la separazione delle carriere, la riforma del Csm” spiega durante la conferenza stampa in via Bellerio a Milano.