Giustizia, Gratteri: “questo tipo di riforme non risolvono i bisogni della gente”

25 Giugno 2022 13:26

Csm, Gratteri: questa riforma del CSM ha rafforzato le correnti

“Ho sempre detto che questo tipo di riforme che si stanno facendo da un anno a questa parte non hanno nulla a che vedere e non risolvono i problemi i bisogni di giustizia e quindi della gente. Sicuramente queste riforme non miglioreranno la qualità della vita perché amministrare giustizia vuol dire anche questo. Purtroppo, l’improcedibilità l’abbiamo definita e sintetizzata come una ghigliottina, cioè come un qualcosa che non accelera la celebrazione dei processi in appello, anzi li stoppa, e quindi anche se c’è stata una sentenza di primo grado di condanna, se in appello non si concluderà entro due anni, è come se non ci fosse stata”. Così il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri a Trame.11 Festival dei libri sulle mafie che si tiene a Lamezia Terme.

“Io penso che questa riforma sul Csm abbia rafforzato le correnti, cioè abbia creato l’effetto opposto rispetto a quello che si è detto di volere e quindi si creeranno due grandi poli di destra e sinistra, e quindi non risolveremo anzi si acuirà il problema delle correnti”, conclude il Procuratore Gratteri.