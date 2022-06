Catanzaro, ufficiale: Giuseppe Magalini nuovo DS, sarà anche responsabile dell’area tecnica

16 Giugno 2022 13:24

In una nota ufficiale, il Catanzaro annuncia il nuovo Direttore Sportivo, che sarà anche responsabile dell’area tecnica: è Giuseppe Magalini

“Sarà Giuseppe Magalini il nuovo direttore sportivo delle Aquile che dal 1 luglio 2022 ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area tecnica dell’US Catanzaro. Il direttore originario di Villafranca di Verona è atteso per inizio settimana prossima in città”. E’ quanto si legge nella nota ufficiale del club giallorosso, che ha sciolto le riserve in merito al nuovo DS, che ricoprirà anche la funzione di responsabile dell’area tecnica.

“Magalini – si legge ancora – arriva a Catanzaro dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Vicenza, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020. Tra le esperienze dell’esperto profilo scelto dalla proprietà e dalla dirigenza giallorossa spiccano la promozione in cadetteria con il Mantova, ma anche le prestigiose esperienze in piazze come quella di Chievo Verona, Reggiana, Trapani, Alessandria, Viterbese, Cremonese e Grosseto”.