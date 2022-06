Conte urla faccia a faccia con un contestatore in Sicilia: “dimmi quando mai ho cambiato idea, il pagliaccio sei tu” | VIDEO

9 Giugno 2022 13:53

Giuseppe Conte contestato in Sicilia: “sei un pagliaccio”. La risposta piccata: “io non ho cambiato nessuna posizione”

Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, sta girando in lungo ed in largo l’Italia al fianco dei candidati grillini o per supportare le coalizioni progressiste con dentro Pd e Sinistra. Durante la visita in Sicilia, l’ex premier, come riporta il video in basso, è stato fortemente contestato da un cittadino. Dalle immagini si può notare come Conte si avvicina al contestatore e inizia a discutere animatamente: “dimmi quando mai ho cambiato idea, il pagliaccio sei tu“.

Dopo oltre due minuti di discussione, il leader del M5S si allontana nervosamente in attesa dell’evento di campagna elettorale. In basso il VIDEO completo del faccia a faccia tra Conte ed un cittadino.