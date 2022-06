1 Giugno 2022 09:58

Elezioni Comunali: Giuseppe Conte sarà a Messina il prossimo 8 giugno al fianco di Franco De Domenico

Mentre si infiamma la campagna elettorale a Messina, i big della politica nazionale scendono in riva allo Stretto a sostegno dei vari candidati a Sindaco. L’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte sarà l’8 giugno in città al fianco del Centro/Sinistra e di Franco De Domenico. “Siamo davvero felici dell’arrivo del nostro Presidente in città e siamo sicuri che l’accoglienza che tutti noi cittadini gli riserveremo sarà calorosa“, scrivono i militanti grillini.