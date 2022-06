Giornate Europee dell’Archeologia, il 17 giugno appuntamento al Teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica

16 Giugno 2022 10:43

Il 17 giugno appuntamento al Teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica per le Giornate Europee dell’Archeologia

La Soprintendenza ABAP per Reggio Calabria e Vibo Valentia ha selezionato il Teatro Romano di Marina di Gioiosa Ionica tra i beni statali da valorizzare in occasione delle giornate europee dell’archeologia: sotto la guida dei funzionari archeologi, che faranno da ciceroni per l’occasione, avremo modo di conoscere meglio questa meraviglia, poco nota anche se incastonata al centro dell’abitato, e le vicende di tutta la Locride in epoca romana. L’appuntamento è per venerdì 17 giugno dalle 18:30 alle 21:30. Troverete facilmente il Teatro Romano percorrendo fino in fondo via Dante a partire dalla stazione ferroviaria.