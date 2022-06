Gioiosa Jonica: Vincenzo Mazzaferro eletto nuovo presidente dell’APS Pro Loco UNPLI

11 Giugno 2022 14:30

Vincenzo Mazzaferro imprenditore (nel settore del caffè), è il nuovo presidente della pro loco di Gioiosa Jonica, eletto con consenso unanime

Dopo quasi un ventennio di presidenza Nicodemo Vitetta, cede la carica, al suo Vice, candidato a ricoprire questa importante e prestigioso incarico. Vincenzo Mazzaferro imprenditore (nel settore del caffè), è il nuovo presidente della pro loco di Gioiosa Jonica, eletto con consenso unanime. La pro loco, è stata condotta per tanti anni da Nicodemo Vitetta che per motivi strettamente personali non si è ricandidato, ma compatibilmente con tutto, si è detto disponibile per una sua collaborazione esterna. Da evidenziare l’alto numero di soci presenti all’assemblea elettiva che da statuto “impone” che a tale diritto hanno solo i soci in regola con il tesseramento . Il nuovo consiglio direttivo è composto da sei soci quasi tutti alla prima esperienza nella Pro Loco, ma da anni regolarmente tesserati,e sono: Nicola Fiorenza (l’unico ad avere avuto in passato cariche dirigenziali), Daniele Quintino,Timpano Massimiliano,Rosario Bombardiere ,Marco Pulvirenti e Gianluca Agostino, a cui ci sono da aggiungere altri due soci che saranno le riserve. Eletti anche gli organi di controllo dei revisori dei conti e dei probiviri. Nicodemo Vitetta, si è detto sereno di avere assolto l’incarico affidatogli all’epoca dall’assemblea e ha ringraziato i suoi più stretti collaboratori e quanti in vari modi sono stati sempre vicini alla pro-loco. Un ringraziamento infine alle varie amministrazioni comunali con le quali ha collaborato senza esitazione. Molti e qualificati gli interventi dei presenti. Presente il Presidente regionale dell’UNPLI Calabria Dr. Filippo Capellupo .In conclusione tutti hanno augurato buon lavoro a Vincenzo Mazzaferro e alla nuova struttura dirigenziale. Mazzaferro, che per lunghi anni, aveva ricoperto la carica di vice presidente, ha esortato tutti di essere uniti e di lavorare per il bene del paese. Il compito delle Pro Loco e di valorizzare le tradizioni locali; esaltare i prodotti e le bellezze del territorio; organizzare manifestazioni in ambito turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo,per quanto mi riguarda continuerò come ho sempre fatto,ma ora da Presidente,a dare il massimo di me stesso per Gioiosa Jonica,d’altronde la nostra associazione , si è distinta in Calabria per l’abbondanza e la varietà delle iniziative. Diverse sono state le sagre paesane e le attività sociali che hanno riscosso ampi riconoscimenti da parte delle istituzioni e dei semplici cittadini. Mazzaferro, nel ringraziare, si è detto orgoglioso e responsabile di ereditare una pro-loco sana e attiva, cercando inoltre di continuare il lavoro intrapreso dal suo predecessore.