Giochi Mediterraneo: Brunori (Karate), ‘volevo medaglia con tutta me stessa’

Orano, 26 giu. – (Adnkronos) – ‘Sono felicissima perché questa medaglia la volevo con tutta me stessa. Nelle ultime gare sono sempre arrivata in zona medaglia, su tre finali ne ho vinte due, e per me è un grande onore combattere contro le migliori al mondo”. Lo ha detto l’azzurra Veronica Bronori dopo il bronzo nel Kumite -55 kg ai Giochi del Mediterraneo. ‘Con l’algerina sono calata d’attenzione quando ero in vantaggio e mi è costato caro, ma sono contenta di essere riuscita a riequilibrarmi mentalmente e a dare tutto per il bronzo”, ha aggiunto l’azzurra che ha portato a casa la prima medaglia dell’Italia a questi Giochi. ‘Non posso che essere orgogliosa di me stessa e dell’Italia”.