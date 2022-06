La Germania ritocca il salario minimo: approvato l’aumento a 12 euro l’ora

5 Giugno 2022 11:54

La Germania aumenta il salario minimo orario da 9.82 euro odierni a 12 euro: anche l’UE vicina a un accordo

Nella giornata di venerdì 3 giugno il parlamento tedesco ha approvato l’aumento del salario minimo orario fino a 12 euro lordi a partire dal 1° ottobre. La misura, fortemente voluta dal cancelliere Olaf Scholz, è parte dell’accordo di coalizione fra Verdi e Liberali che ha favorito il cancellierato dello stesso Scholz. Tale decisione migliorerà la retribuzione di quasi 6.2 milioni di dipendenti su una popolazione attiva di 45.2 milioni di persone. Il salario minimo orario tedesco, introdotto nel 2015, aumenterà dai 9.82 euro odierni ai 10.45 il primo luglio, per poi passare a 12 euro dal primo ottobre.

Il potere d’acquisto complessivo aumenterà di 4.8 miliardi di euro secondo la Confederazione sindacale tedesca. Secondo un’indagine dell’organizzazione dei datori di lavoro, l’89% degli 800 dirigenti d’azienda interpellati teme che questa misura aumenterà i propri costi e quindi anche i prezzi, con un’ulteriore aumento dell’inflazione.

La situazione in Italia e in Europa

In Italia si discute da tempo sull’introduzione di un salario minimo per legge. Sono favorevoli PD e Movimento 5 Stelle, è contraria Forza Italia. Il ministro Giorgetti (Lega) ha dichiarato che non deve essere un tabù ma deve essere realizzato nella maniera corretta. L’Unione Europea ha fatto importanti passi avanti nell’accordo politico sul salario minimo. Lunedì sera a Strasburgo potrebbe già svolgersi il confronto decisivo fra Commissione Euroea, Parlamento e Consiglio UE. Un accordo sull’istituzione di salari minimi adeguati ed equi potrebbe arrivare entro martedì.