La Georgia rischia di essere la nuova Ucraina: “la Russia controlla il 20% del nostro paese”

9 Giugno 2022 12:06

La Georgia teme di fare la stessa fine dell’Ucraina con la Russia che ne controlla già il 20% del territorio: la premier Zourabichvili chiede l’ingresso nell’UE

Dopo l’invasione militare della Russia nei confini Ucraina diversi paesi limitrofi hanno iniziato ad avere paura di diventare, in futuro, “la nuova Ucraina“. Svezia e Finlandia hanno già inoltrato la propria richiesta per entrare nell’UE, anche la Georgia sembra intenzionata ad accelerare i tempo. La premier Salomè Zourabichvili, che recentemente ha tenuto un incontro con Sergio Mattarella e uno con Mario Draghi, nei quali è stato espresso il sostegno dell’Italia all’entrata della Georgia nell’UE, ha sottolineato la gravità della situazione. “Il futuro democratico è l’Europa. Per questo il nostro posto è all’interno dell’Unione“, ha dichiarato la premier georgiana.

“Certo, siamo coscienti della grande responsabilità di aver chiesto l’accelerazione del processo di ammissione: dobbiamo velocizzare le riforme interne. Ma non si può girarci intorno: c’è una questione sicurezza che riguarda l’intera regione“. Zourabichvili ha sottolineato come la situazione della Georgia rischi di essere solo una questione di tempo: “più che di timore parlerei di consapevolezza. Anche perché siamo nella stessa situazione dell’Ucraina: Abkhazia e Ossezia del Sud, il 20 per cento del nostro paese, sono da tempo sotto controllo russo“.