Gb: Johnson in parlamento, risponde a domande parlamentari

8 Giugno 2022 09:52

Londra, 8 giu. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Boris Johnson è atteso oggi alla Camera dei Comuni dove risponderà – per la prima volta dopo esser sopravvissuto al voto di sfiducia del suo partito – alle domande dei parlamentari. Il question time sarà occasione per i sostenitori di Johnson di esprimere in modo chiaro il loro appoggio al premier, mentre dietro le quinte la tensione resta alta per il voto che ha visto uscire allo scoperto 148 detrattori del premier.

Intano il Daily Telegraph ha rivelato che gli alleati del premier lo sollecitano a sostituire il Canceliere dello Scacchiere Rishi Sunak con l’ex ministro degli Esteri Jeremy Hunt. Hunt – che ha conquistato il secondo posto alle elezioni per la leadership del partito nel 2019 e dovrebbe ricandidarsi alla prossima occasione – ha fatto infuriare diversi membri del governo quando ha annunciato che in sede di voto di fiducia a Johnson avrebbe votato per il “cambiamento”. Tuttavia, secondo il Daily Telegraph, esponenti vicini a Johnson insistono con Johnson affinché riporti il suo rivale nel governo, convinti che questo lo aiuterebbe a stabilizzare la sua leadership e a sanare le spaccature all’interno del partito.