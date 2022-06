Reggio Calabria: il 30 luglio torna il Gay Pride 2022

24 Giugno 2022 10:38

L’onda pride 2022 attraverserà anche la città di Reggio Calabria il 30 luglio

È iniziata già da diversi mesi la fase organizzativa del pride che ha visto la nascita di una nuova piattaforma politica chiamata “insieme verso il Pride” e rappresenta un vero e proprio contenitore di discussione ed elaborazione per la costruzione trasversale della Manifestazione che dopo due anni dallo Stop causato dall’emergenza pandemica tornerà ad attraversare la città di Reggio Calabria.

“ll Reggio Calabria Pride è la manifestazione dell’orgoglio della comunità LGBTQIA+ : una straordinaria manifestazione di libertà resa possibile grazie all’impegno di attivistə e alla cooperazione con le istituzioni pubbliche, associazioni territoriali e altre realtà che condividono con noi valori e principi”, è quanto dichiara la portavoce Valentina Tripepi che prosegue “nelle prossime settimane verrà svelata la data della conferenza stampa e in quella occasione presenteremo manifesto politico, ospiti e il programma della pride week. Il Reggio Calabria Pride fa inoltre parte di Onda Pride, il movimento che unisce tutti i Pride italiani. L’esigenza della nostra comunità di far avanzare le proprie istanze e rivendicare diritti è più forte che mai. Il Pride 2022 si svolgerà, con un calendario di iniziative diffuse per la città e la pride week che si concluderà con il corteo e un grande evento finale sabato 30 luglio”.