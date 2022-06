Gattuso respinge le accuse: “razzista e omofobo? Io calabrese e terrone, nessuno mi ha regalato nulla”

4 Giugno 2022 13:29

Gennaro Gattuso respinge le accuse di razzismo e omofobia dei tifosi del Valencia, sua nuova squadra: l’ex calciatore del Milan rivendica le sue origini calabresi e fa chiarezza

“La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata“. Alza la voce Gennaro Gattuso e respinge con forza le accuse rivolte nei suoi confronti dai tifosi del Valencia, club con il quale ha da poco firmato un contratto per la prossima stagione. Una protesta, quella dei tifosi valenciani, che rischia di ricalcare le orme di quella dei supporter del Tottenham che costrinsero la società inglese ad allontanare Gattuso, in quell’occasione vicinissimo alla firma. L’ex calciatore del Milan ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Secondo quanto riporta la rassegna stampa di “Radiosei”, Gattuso è tornato su alcune frasi pronunciate in passato (alcune contro le donne nel calcio, altre che minimizzavano i cori razzisti) dichiarando: “la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo. Razzista io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand’ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti dei quali sono stati miei compagni di squadra e amici“.

Gattuso ha poi puntato il dito contro i suoi accusatori rivendicando le proprie origini calabresi: “che cosa sanno di me questi signori che parlano di razzismo, questi leoni che si nascondono dietro una tastiera o dietro un nickname? Vengo da un paesino della Calabria, Corigliano Calabro. Mi sono fatto da solo, da ragazzo sono andato a giocare in Scozia, ai Rangers di Glasgow: sapete che può voler dire per un ‘terrone’ trovarsi fuori dall’Italia e dimostrare a tutti di riuscire a cavarsela? La mia carriera l’ho costruita con la fatica, l’impegno, il sudore. Nessuno mi ha regalato nulla. E non permetterò più che qualcuno, con accuse terribili, ostacoli il mio lavoro“.