Un altro allenatore calabrese protagonista in Europa: Rino Gattuso va a Valencia

2 Giugno 2022 21:01

L’ex centrocampista del Milan ha firmato per il Valencia: prima esperienza per lui in Spagna dopo la “toccata e fuga” con la Fiorentina dell’anno scorso

Proprio ieri, in un nostro approfondimento, esaltavamo le potenzialità di allenatori di calcio calabresi (o quasi) protagonisti in Europa. Da Domenico Tedesco al Lipsia passando per Felice Mazzù nuovo tecnico dell’Anderlecht. Un altro però, in queste ore, ha movimentato il mercato delle panchine: Gennaro Gattuso. Non ce ne vogliano Tedesco e Mazzù, ma “Ringhio” in Calabria ci è nato è cresciuto e nel mondo del calcio ha rappresentato per anni la nostra regione. La sua carriera da calciatore, poi, parla da sé, e non per niente attira l’attenzione più di altri.

L’ex centrocampista del Milan ha firmato per il Valencia. Prima esperienza per lui in Spagna dopo la “toccata e fuga” con la Fiorentina dell’anno scorso. Storia nota: aveva firmato, ricongiungendo proprio la Calabria con Commisso, ma alcuni attriti tra le parti hanno fatto saltare tutto. Quindi ufficialità nuovo allenatore e poco dopo ufficialità rescissione, con la viola che è poi andata su Italiano. Per Gattuso invece, dopo Milan e Napoli, prima avventura in Liga, sulla panchina di una squadra storica del campionato spagnolo.

L’ufficialità non è ancora arrivata ma probabilmente a questo punto è l’unico dettaglio mancante. I media locali, ma anche quelli italiani, riferiscono di una firma già apposta sul contratto, biennale a tre milioni di euro più bonus legati alla vittoria della Liga e alla qualificazione a Champions o Europa League. “Ringhio” sostituisce José Bordalás.