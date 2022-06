Calcio a 5, Gallinese Under 19 in fermento: tutto pronto per i quarti di finale nazionali

4 Giugno 2022 11:51

Ad appena quattro anni dalla propria nascita, la Gallinese è già tra le migliori 8 d’Italia

È la storia di un sogno che non è rimasto tale ed è ora una pagina importante dello sport giovanile reggino. A scriverlo è l’Asd Gallinese DL, nata nel 2018 dalla visione di un gruppo di giovani imprenditori e professionisti reggini. La società presieduta dal presidente Latella ha rivolto la propria attenzione al Futsal, sport in grande crescita, ormai non più fratello minore del calcio, ma disciplina fra le più seguite in Italia e nel mondo.

Nelle prime due stagioni il passaggio dalla serie D alla serie C1 con una doppia promozione è grande motivo di orgoglio, anche se il fiore all’occhiello rimane la nascita dell’Academy, il vero è proprio settore giovanile della Gallinese. Cresciuto nei pochi anni di vita nonostante le prolungate interruzioni causa Covid, in questa stagione arriva il prestigioso titolo di campione regionale per la formazione under 19, che dopo aver superato anche il successivo primo turno della fase nazionale, si troverà domenica a dover affrontare in casa presso la palestra polivalente di Gallina gli abruzzesi del Futsal Vasto nel match valido per la gara di andata dei quarti di finale. Occorrerà compiere un’altra impresa per sconfiggere una formazione che vanta anche due stranieri in rosa, e conquistare l’accesso alle final four scudetto. Avete letto bene: scudetto. Strano sentirne parlare alle nostre latitudini, difficile per i ragazzi reggini che praticano sport competere con realtà ben più attrezzate e con maggiori risorse. L’Asd Gallinese ci sta provando: questi ragazzi hanno bisogno del nostro sostegno e lotteranno per la maglia.