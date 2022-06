Calcio a 5, Gallinese Under 19 sconfitta nell’andata dei quarti di finale Scudetto: a Reggio passa il Vasto

7 Giugno 2022 16:03

Gallinese-Futsal Vasto 5-7: la gara d’andata dei quarti di finale della fase nazionale Scudetto è vinta dagli ospiti

Sono i ragazzi dell’Asd Futsal Vasto a portare a casa la vittoria nella gara di andata del quarto di finale della fase nazionale che regalerà l’accesso alla final four Scudetto del campionato Under 19 di Futsal. In vantaggio per tutto l’arco dell’intera partita, la squadra di mister Giacomucci esce vincente con merito dal Polivalente di Gallina, in casa della Gallinese Under 19, ipotecando il passaggio del turno e mettendo in mostra un ottimo gioco, grande determinazione ed alcune individualità di assoluto valore.

In un insolitamente torrido pomeriggio primaverile, i giovani della Gallinese altrettanto insolitamente peccano di imprecisione sotto porta e concedono il fianco alle micidiali ripartenze di Notarangelo e compagnia, che non solo riescono a colpire per sei volte la porta di Arcudi, ma in una di queste occasioni propiziano l’espulsione per fallo di mano fuori area nel disperato tentativo di bloccare un contropiede nel finale di partita. Ed è in questo finale che accade di tutto, con gli uomini di mister Venanzi che accorciano le distanze con la rete di capitan Prestopino, approfittando della superiorità numerica seguita all’espulsione di Luis Miguel, ma sbagliano nuovamente pochi secondi più tardi facendosi beffare per il definitivo 5-7 finale .

Il numerosissimo pubblico presente, protagonista di una coreografia degna di ben altri palcoscenici, si è comunque divertito assistendo ad un incontro spettacolare e sostenendo fino alla fine i propri beniamini che pur nella sconfitta, è bene ancora una volta sottolinearlo, sono autori fino ad oggi di un’impresa sportiva andata ben oltre le più rosee aspettative. Mancano ancora 40 minuti ma la Gallinese se la giocherà consapevole dello svantaggio e del valore dell’avversario, a centinaia di km di distanza da casa.