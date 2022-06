Seminara: domani i funerali del pilota Pasquale Cammareri

7 Giugno 2022 17:43

Le esequie del pilota 37enne si svolgeranno mercoledì 8 giugno presso la Chiesa di San Giuseppe in Barritteri alle ore 10

Si terranno nella mattinata di domani, alle ore 10 di mercoledì 8 giugno, presso la Chiesa di San Giuseppe in Barritteri (Seminara), i funerali del 37enne Pasquale Cammareri. Il 37enne è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata del 3 giungo lungo la strada provinciale di Bagnara Calabra. L’uomo si trovava sulla sua Alfa Romeo 156 quando, per cause al vaglio degli inquirenti, si è schiantato contro un furgone sul quale viaggiavano le due persone che sono rimaste ferite.

Pasquale Cammareri lascia la moglie e due figli piccoli. La sua scomparsa ha portato anche un grande dolore per la comunità reggina e tutto il mondo delle corse. Domani, dunque, l’ultimo toccante saluto.