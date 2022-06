Gioia Tauro: lo sport come veicolo di inclusione sociale, Fratelli d’Italia premia la A.s.d. Gioiese

7 Giugno 2022 19:44

Frachea e Carbone: “congratulazioni alla Gioiese 1918, con l’auspicio che il legame tra squadra e città sia sempre più consolidato”

“Come responsabili provinciali dei dipartimenti “equità sociale” e “terzo settore” abbiamo deciso di premiare con una targa l’A.s.d. Gioiese. Oltre agli eccellenti risultati sportivi conseguiti, ovvero la promozione in Eccellenza, abbiamo deciso di premiare quelli di natura etica. Lo sport è una componente fondamentale del tessuto sociale, veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione”. E’ quanto affermano in una nota Francesca Frachea, responsabile provinciale Dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia e Christian Carbone, responsabile provinciale Dipartimento terzo settore di Fratelli d’Italia. “Indipendentemente dall’età lo sport insegna, soprattutto in un territorio difficile come il nostro, delle regole fondamentali: stare con gli altri, condividere, raggiungere obiettivi difficili, sfidanti, ma non impossibili. Il senso comune di appartenenza e partecipazione sono armi potenti, che, piano piano, possono realizzare quel cambiamento che da sempre si identifica nello sport, favorendo una maggiore coesione economica e sociale, ma anche una maggiore integrazione tra le parti della società. Congratulazioni quindi alla Gioiese 1918, con l’auspicio che il legame tra squadra e città sia sempre più consolidato. E complimenti a tutte quelle realtà sportive e aggregative che sul nostro territorio continuano a rappresentare avamposto di coesione e socialità, valori umani di cui Gioia Tauro ha bisogno per superare ogni criticità e difficoltà”, conclude la nota.