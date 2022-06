Forza Italia a Brunetti: “informi la città sui lavori in autostrada, la zona nord è paralizzata in eterno”

27 Giugno 2022 15:27

Reggio Calabria: la nota di Forza Italia sui lavori sulla tangenziale Nord

“Sono mesi che i lavori di manutenzione ed ammodernamento effettuati da Anas su tutto il tratto autostradale reggino rallentano la viabilità. Cosa diventata ancor più insostenibile ora con il clima rovente e con (si spera) l’aumento del flusso veicolare dovuto all’arrivo dei turisti o dei “passanti” per la Sicilia”. Lo afferma in una nota Forza Italia.

“Prima altezza Porto di Reggio, adesso nel tratto Catona – Villa San Giovanni, indovinare la durata della percorrenza lungo la tangenziale Reggio Nord è diventato difficile come un 6 al superenalotto. I lavori congestionano il traffico cittadino e pendolare in maniera sistematica e quotidiana ormai da mesi”.

“La cosa che sconvolge è che non si sappia una data di inizio e soprattutto di fine dei lavori, che non venga informata la cittadinanza con un cronoprogramma, e che il Comune di Reggio Calabria non si spinga per un intervento più celere nel tratto interessato. Pertanto, chiediamo al Sindaco (?) f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, se abbia reale contezza di cosa stia avvenendo nel tratto autostradale che ricade nelle geografie del Comune, se abbia mai avuto un’interlocuzione con Anas sullo stato dei lavori, sulla (possibile) fine e sul perché gli interventi non vengano effettuati in maniera più celere, interessando magari anche le ore notturne come nel resto del Paese e d’Europa”.