Fiumara: l’amministrazione Comunale ringrazia Don Giuseppe Repaci nella Celebrazione del 50° della sua Ordinazione Presbiterale

25 Giugno 2022 11:16

L’Assessore Calabrò prega: “che il Signore lo accompagni sempre e lo guidi affinché la nostra Comunità continui a crescere in solidarietà e in grazia di Dio”

L’amministrazione Comunale di Fiumara guidata dal Sindaco Vincenzo Bellè, in occasione della ricorrenza della celebrazione del 50° Anniversario della sua Ordinazione Presbiterale del 25 Giugno 2022, uniti in un caloroso abbraccio a tutta la comunità parrocchiale, desidera porgere gli auguri al nostro caro Parroco, don Giuseppe Repaci. “Con la sua cura paziente di un vero “Padre per tutti” non ci fa mancare né occasioni di incontro e di crescita all’interno dei vari gruppi che animano le attività parrocchiali, né “parole di vita” ed esempi di virtù che ci fanno capire quanto sia immenso l’amore di Dio, se l’amore terreno, già tanto grande, ne è solo il riflesso. Se apriamo gli occhi, possiamo riconoscere, oltre alla “fede-dono” che ognuno di noi riceve con il battesimo, anche il valore di improntare il nostro stile di vita sulla “fede-accoglienza”, che significa volontaria apertura all’accettazione della Parola di Dio e quindi adesione fiduciosa e perseverante a quanto la Chiesa ci insegna a mettere in pratica, tramite l’apostolato ed il luminoso esempio del nostro Pastore don Giuseppe Repaci”, scrive in una nota Fortunato Calabrò, l’Assessore alla Cultura del Comune di Fiumara.

“Vogliamo pertanto innalzare una preghiera personale di ringraziamento al Signore per i doni concessi al “nostro” don Giuseppe, necessari a percorrere, con l’impegno ed il sacrificio che l’attività pastorale comporta, una strada che è senza soste e tutta in salita. È grazie a questi doni, che ci vengono partecipati quotidianamente e senza riserve, possiamo sperare anche noi, semplici Amministratori di questo paese, ed a volte distratti parrocchiani, di diventare migliori”, conclude l’assessore.