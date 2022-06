Fiorita Sindaco di Catanzaro, Irto esulta: “al centrosinistra i tre capoluoghi di provincia calabresi”

27 Giugno 2022 12:58

Il segretario generale del PD Nicola Irto esulta entusiasta per la vittoria del nuovo Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita

“Ce l’abbiamo fatta. Dopo quasi vent’anni il centrosinistra è tornato a vincere a Catanzaro. Nicola Fiorita è il nuovo sindaco della città capo luogo della Calabria. Ce l’abbiamo fatta”. Commenta così, entusiasta, Nicola Irto. Il segretario generale del PD esulta per la vittoria di Fiorita a Catanzaro. “Con la forza dell’impegno, delle idee e di un progetto politico vero, nel quale abbiamo sostenuto la candidatura di Fiorita. Andando, per la verità, in direzione ostinata e contraria – ha aggiunto – Abbiamo rotto vecchi schemi, portato avanti un significativo lavoro di mediazione, ma, soprattutto, scommesso sulla voglia di cambiamento dei catanzaresi. Un cambiamento vero, non di facciata“, ha tenuto a evidenziare sui social.

E poi qualche ringraziamento: “Sono tante le persone protagoniste di questo successo, insieme al neo sindaco a cui vanno le mie congratulazioni. So di avventurarmi su un terreno scivoloso, ma sento di rivolgere due ringraziamenti in particolare. Ad Aldo Casalinuovo, innanzitutto, per la sua signorilità. E al gruppo dirigente del PD Federazione Provinciale Catanzaro, che ha lavorato pancia a terra per raggiungere un risultato strategico e politicamente di grande impatto, in un quadro reso elettoralmente difficile dalla presenza di tante, troppe liste. Adesso, i tre maggiori capoluoghi di provincia calabresi appartengono al centrosinistra. Reggio, Cosenza e ora Catanzaro. Fatti concreti – sottolinea – che dimostrano che siamo sulla giusta rotta e che, se ci apriamo al territorio, se seguiamo la nostra vocazione popolare e autenticamente democratica ma non populista, se ci apriamo al civismo autentico come quello che abbiamo visto a Catanzaro, riusciamo a ottenere la fiducia dei cittadini”.

“Guai però – assicura in conclusione – a cullarsi sugli allori. Bisogna mettersi immediatamente al lavoro, assieme a Fiorita, perché il consenso non va solo guadagnato alle elezioni, va meritato. Giorno dopo giorno. Ce l’abbiamo fatta, ma adesso abbiamo una montagna da scalare. Una montagna fatta di problemi e complessità che caratterizzano il Mezzogiorno, ma fatta anche di opportunità: mettiamoci in cammino e andiamo a coglierle, per il bene dei cittadini. E della Calabria”.