Covid, Costa annuncia la svolta: “vicini ad eliminare l’obbligo di quarantena per i positivi”

16 Giugno 2022 18:12

Il sottosegretario Costa: “credo siamo molto vicini al traguardo” di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare dei positivi al Covid

E’ una delle poche misure rimaste ancora in vigore in Italia. In alcuni paesi non esiste già più, in altri ha una durata (in termini di giorni) minore. Nel nostro paese se n’è parlato tempo fa, ma poi la cosa è stata accantonata. Ora se ne torna a discutere e, a tal proposito, dal sottosegretario alla salute Andrea Costa arriva l’annuncio su quella che si può definire una vera e propria svolta: “credo siamo molto vicini al traguardo” di eliminare l’obbligo di isolamento domiciliare dei positivi al Covid. Lo ha detto ai microfoni di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1.

E’, questo, al di là degli obblighi decaduti in questi mesi, il vero e proprio segnale di ritorno alla normalità, quello che consente anche a chi è positivo di non rimanere chiuso in casa per giorni anche se non ha più nulla. Positivo non è malato, lo si è ripetuto per mesi. Costa conferma: “l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo non rimuovere” anche questa misura, ha aggiunto. “Nelle prossime settimane confido si arrivi a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo provvedimento”, ha concluso.