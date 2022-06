Filomena Iatí: “che fine ha fatto il patto per Reggio”

10 Giugno 2022 22:26

Iatí: “La corsa all’ennesima ratifica prima in Commissione Bilancio e, subito dopo, in Consiglio Comunale del cosiddetto Patto per Reggio, si è conclusa con un silenzio assoluto da parte di questa fantomatica maggioranza e soprattutto di un assessore al bilancio di cui si sono completamente perse le tracce”

“Che fine ha fatto il patto per Reggio?” È quanto si chiede Filomena Iatí, che su Facebook tira nuovamente fuori il tema del bilancio.

“La corsa all’ennesima ratifica prima in Commissione Bilancio e, subito dopo, in Consiglio Comunale del cosiddetto Patto per Reggio, si è conclusa con un silenzio assoluto da parte di questa fantomatica maggioranza e soprattutto di un assessore al bilancio di cui si sono completamente perse le tracce“, ha scritto. “Sono infatti trascorsi quasi due mesi dall’approvazione della relativa delibera, eppure non è ancora stata fissata la data per la sottoscrizione del Patto da parte del Premier Mario Draghi e del sindaco facente funzioni”.

“Comprendo – prosegue – che l’agenda del Presidente del Consiglio dei Ministri sia fitta di impegni e che programmare una visita di Stato a Reggio Calabria presenti difficoltà organizzative più gravose rispetto a quelle già realizzate nei Comuni di Napoli e Torino! Ma, come diceva qualcuno, una domanda sorge spontanea: è solo questa la motivazione del ritardo o, forse, non c’è ancora il nulla osta del MEF “frenato” dall’imbarazzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sottoscrivere un Patto con chi rappresenta una classe politica e burocratica artefice del disastro amministrativo, gestionale e finanziario della nostra città?”, si domanda in conclusione la Iatí.