Festa della Musica 2022: a Gallico Superiore l’unico evento in Calabria | INFO

14 Giugno 2022 20:31

A Gallico Superiore l’unico evento musicale in Calabria a far parte del Calendario nazionale della Festa della Musica organizzato dalla FENIARCO

In occasione della 28esima Giornata della Festa della Musica – fissata per il 21 giugno, solstizio d’estate – promossa dal Ministero della Cultura e dalla Commissione europea, l’Associazione Musicale “Corale Polifonica Mater Dei” organizza un concerto presso l’Anfiteatro del Parco della Mondialità a Gallico Superiore, Reggio Calabria, domenica 19 giugno 2022 alle ore 20.00.

L’evento musicale, unico in Calabria a far parte del Calendario nazionale della Festa della Musica organizzato dalla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Corali Regionali) coinvolgerà il Piccolo Coro di Voci Bianche “Note Celesti” e la Corale Polifonica Mater Dei, che si alterneranno con programma che spazierà da brani sacri a composizioni profane e pop, per rendere omaggio alla Musica in tutte le sue declinazioni. Scopo della Festa è, infatti, quello di trasmettere il “messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la Musica riesce a dare”: obiettivo quanto mai condivisibile dopo due anni di pandemia e con una situazione internazionale quanto mai complessa.

La musica unisce popoli e generazioni. La musica è di tutti. Per questo, il concerto sarà ad ingresso gratuito ed avrà anche uno scopo benefico, perché le donazioni raccolte nel corso della serata saranno devolute all’Associazione di volontariato Cereso, da tempo impegnata nel territorio reggino in attività di recupero e prevenzione del disagio giovanile. Un’occasione da non perdere per gustare la bellezza della musica, in particolare del canto

corale, in un luogo suggestivo, da sempre caro ai reggini e non solo.