Palermo promosso in Serie B! Caroselli, cori e fumogeni: in città scoppia la festa! | FOTO

13 Giugno 2022 00:02

Il Palermo torna in Serie B tre anni dopo il fallimento: al termine della gara la festa dei tifosi si sposta in strada con caroselli, cori e fumogeni

Tre anni fa il fallimento di una delle più importanti realtà calcistiche del Sud Italia, oggi il ritorno in Serie B con prospettive di Serie A già a partire dalla prossima stagione, magari con un aiutino della futura proprietà che fa rima con Manchester City. La Palermo calcistica sogna in grande e si gode una notte di grande festa. Il rigore di Brunori certifica il successo nel doppio confronto con il Padova nella finale dei Playoff di Serie C, i rosanero ottengono una meritata promozione in cadetteria dalla quale mancavano dal 2019. I più felici, come sempre, sono i tifosi che dopo 180 minuti di passione possono sfogare la propria gioia festeggiando in strada.

I 34.000 del Barbera (4 sold out consecutivi!) si sono sono riversati in strada per una festa pacifica con caroselli di auto e motorini, cori e fumogeni. Una vittoria meritata per i rosanero che questa sera si godranno la gioia del momento e da domani inizieranno a programmare il futuro.