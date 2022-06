Festa della Varia di Palmi, Caridi: “valorizzazione di un simbolo della Regione Calabria in Italia e nel mondo”

2 Giugno 2022 12:50

Antonino Caridi, Consigliere Comunale di Reggio Calabria di Forza Italia, loda l’avvenuta istituzionalizzazione della festa della Varia di Palmi

“Esprimo il mio più vivo compiacimento per l’avvenuta istituzionalizzazione della festa della Varia di Palmi.

Ciò, grazie all’impegno della Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Cultura Giusy Princi e del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. Il risultato raggiunto denota quanto la nuova Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, presti attenzione alla valorizzazione, alla tutela e alla promozione di tutto il territorio dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria ed a tutte le eccellenze che essa è capace di esprimere. E la Varia rappresenta, per le sue caratteristiche uniche e per i riconoscimenti conseguiti, su tutti quello di Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un simbolo della Regione Calabria in Italia e nel mondo meritevole di essere supportato e salvaguardato”. È quanto affermato in una nota dal Consigliere Comunale di Reggio Calabria di Forza Italia

Antonino Caridi.