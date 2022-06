Festa della Repubblica 2022, Buon 2 Giugno: le FRASI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

1 Giugno 2022 15:56

Festa della Repubblica, Buon 2 Giugno 2022. Ecco tante frasi, citazioni, proverbi da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

Domani, 2 Giugno 2022 è Festa della Repubblica. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 2-3 giugno 1946 si tenne il referendum istituzionale a suffragio universale che, per la prima volta, insieme ai cittadini maschi, portò alle urne le donne per decidere quale forma di governo dovesse avere l’Italia. Le alternative erano due: Monarchia o Repubblica. Vinse quest’ultima, con 12.718.641 voti (54,3 %), contro i 10.718.502 (45,7%) che avrebbero voluto mantenere la monarchia. Il Re Umberto II di Savoia, in carica solo dal 9 maggio, fu esiliato. La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1948 in via dei Fori Imperiali, a Roma. All’epoca, il cerimoniale comprese la passata in rassegna delle forze armate in onore della Repubblica da parte del Capo dello Stato.

Per la Festa della Repubblica 2022 proponiamo una selezione di frasi, citazioni, proverbi (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno di festa.