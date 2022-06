La Formula 1 a Reggio Calabria: due monoposto Ferrari esposte a Porto Bolaro | FOTO e DETTAGLI

20 Giugno 2022 12:21

Saranno esposte per la precisione dal 21 giugno al 7 luglio, al Centro Commerciale Porto Bolaro, zona sud di Reggio Calabria: tutte le foto

La Formula 1 direttamente a Reggio Calabria. La Ferrari direttamente a Reggio Calabria. Con Expo F1, per circa tre settimane, si potranno guardare da vicino, in tutto il loro fascino, due delle monoposto che hanno fatto la storia della “rossa”, l’auto che ha fatto e fa sognare ogni italiano. Saranno esposte per la precisione dal 21 giugno al 7 luglio, al Centro Commerciale Porto Bolaro, zona sud di Reggio Calabria.

La prima è risalente al 2002, 20 anni fa. Tanta nostalgia nel ricordare quei colori e marchi storici, ma soprattutto chi la guidava: Michael Schumacher e Rubens Barrichello; il primo, soprattutto, tra i più vincenti della storia. La seconda è invece più recente, del 2017, allora guidata dal duo Vettel-Raikkonen. A corredo dell’articolo le immagini delle fedeli riproduzioni delle due monoposto.