Ferrara e Sculco: “insieme per tracciare la nuova primavera dell’Udc in Calabria”

6 Giugno 2022 16:18

Paolo Ferrara: “con Flora c’è la volontà di tracciare una realtà inclusiva che parli a tutte le forze moderata presenti in Calabria”

In una rovente giornata pre-estiva in riva allo Stretto arriva l’on.le Flora Sculco già consigliere regionale della Calabria per due legislature consecutive ed oggi, ai vertici del partito UDC in provincia di Crotone, sbarca a Reggio Calabria per incontrare il commissario provinciale Paolo Ferrara con l’intenzione di lavorare sinergicamente per una rafforzare la classe dirigente in Calabria.

Paolo Ferrara: “Con Flora siamo da sempre in perfetta sintonia. Dopo i primi risultati tracciati con la rigenerazione in provincia di Reggio Calabria, c’è la volontà di costruire insieme una realtà inclusiva che parli a tutte le forze moderata presenti in Calabria con l’obiettivo di dar vita a una concreta aggregazione di centro che dia priorità alle necessità territoriali e al miglioramento della qualità della vita. Esiste l’esigenza di individuare azioni specifiche e mirate che devono essere viste come il risultato di una “scelta obbligata” favorevole a gettare le basi per costruire il rinnovamento attraverso gli insegnamenti della dottrina sociale, della Chiesa e del popolarismo sturziano, con l’obiettivo di rimarcare le nostre radici sociali, etiche, culturali e religiose. Per concretizzare le politiche innovative della Governance di Sviluppo Locale, occorre dare vita ad una rigenerata classe dirigente “formata” dalla lungimiranza dell’esperienza e dall’entusiasmo dei neofiti. In conclusione sono molto soddisfatto dell’incontro di oggi, propedeutico a dar vita alle linee guida da seguire. Ci rivedremo senz’altro dopo le amministrative di domenica prossima per perseguire, in linea col Segretario nazionale Lorenzo Cesa e al Presidente Antonio De Poli, insieme al consigliere regionale Giuseppe Graziano, al vicecommissario regionale Flavio Cedolia e alla classe dirigente regionale del partito per dare vita a ciò che sarà definita la nuova primavera dell’UDC in Calabria”.