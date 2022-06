Chi è Felice Saladini, il nuovo Presidente della Reggina

17 Giugno 2022 16:37

Alla scoperta del nuovo Presidente della Reggina, il giovane imprenditore calabrese Felice Saladini: è colui che rappresenta il volto della continuità dopo i più di tre anni di gestione Luca Gallo

Giovane, ambizioso, voglioso di investire e crescere. Crescere, e vincere, magari anche nel calcio. E’ quanto si auspicano i tifosi della Reggina, che da oggi possono ufficialmente dare il benvenuto al proprio nuovo Presidente: è Felice Saladini. L’imprenditore classe 1984, originario di Lamezia Terme, è infatti colui che rappresenta il volto della continuità dopo i più di tre anni di gestione Luca Gallo. Dopo l’arresto del patron romano, infatti, Saladini ha intensificato gli appuntamenti e ora illustrerà alla tifoseria quelli che saranno i propri obiettivi.

Ma chi è, in realtà, Felice Saladini? Non un volto sconosciuto, ovviamente, da queste parti. Come detto, essendo calabrese, anche la comunità reggina lo ha imparato a conoscere. Per via delle vicende recenti dell’Fc Lamezia, sì, ma soprattutto negli ultimi giorni, dopo che le voci intorno al futuro amaranto si erano fatte insistenti. Felice Saladini è Founder e CEO di MeglioQuesto, azienda italiana (con sede a Milano) quotata in borsa e attiva nel settore della customer experience, nella cura del rapporto tra le imprese e i loro clienti. Trattasi, in termini più spiccioli, di vendita, gestione e assistenza del cliente, attraverso tre canali: il canale voce, attraverso l’assistenza telefonica; il canale human, con negozi fisici e nelle principali mall nazionali; e il canale digital, tramite il sito e il sistema avanzato di lead generation. La società ha alle sue dipendenze quasi 3.500 collaboratori e 17 sedi operative, di cui 4 principali.

La storia di Saladini parte però da lontano e, prima ancora di fondare la società sopracitata, comincia a lavorare a 19 anni come operatore telefonico in un call center. Come racconta lui stesso in un’intervista all’Adnkronos di un anno fa, però, “sono cresciuto all’interno di quell’azienda arrivando a fare il manager, dove gestivo circa 2000 persone, ma mi stava stretto quel ruolo”. E così “ho deciso così di fondare la mia azienda e di passare a fare l’imprenditore; fondo così nel 2011 la società”. Nel maggio 2020 diventa Presidente del nuovo Gruppo AQR, integrando nella nuova società la sua azienda Planet Group, mentre qualche mese dopo “acquista gli asset della società Call&call, portando il gruppo a oltre 80 milioni di euro di ricavi annui e che dà lavoro a 4 mila persone in oltre 40 città italiane”, si legge sul Sole 24 Ore. A marzo è invece stato sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Eureweb S.r.l., realtà di eccellenza nel digital performance marketing, per un costo di 18,8 milioni di euro.

L’obiettivo è di crescere e investire in un settore attualmente molto produttivo e in espansione, quello della digitalizzazione, in vari ambiti del mercato. Crescita significa anche entrare in borsa e l’azienda fa il suo ingresso ufficialmente il 2 luglio 2021. Dopo il valore della produzione pro-forma fatto registrare nel 2020, pari a 55,8 milioni di euro (in crescita del 67,8% rispetto al 2019), nel dicembre 2021 MeglioQuesto ha fatto registrare a sua volta un aumento del +28,55 %, per un totale entrate di 61,89 milioni di euro. Il totale attivo è di 65,81 milioni di euro, mentre il patrimonio netto si attesta a 25,77 milioni di euro.

Felice Saladini investe anche nel calcio con l’acquisizione dell’Fc Lamezia Terme

Non solo digitale, però. Felice Saladini, da qualche anno, è impegnato anche nello sport, nel calcio. Nel 2020 diventa Presidente della Vigor Lamezia, ma un anno dopo lascia, per fondare il Football Club Lamezia Terme, nuova società lametina – militante nel girone I di Serie D – frutto dell’unione di Lamezia e Sambiase, storiche piazze locali. Gesto che, perlomeno inizialmente, non va giù a tanti tifosi locali, che contestano il nuovo patron. Come non dimenticare, ad esempio, l’aggressione subita lo scorso settembre in un locale del centro dopo la presentazione della nuova stagione in pompa magna, con Elisabetta Gregoraci madrina d’eccezione. E sul campo, nonostante il mercato estivo faraonico (con tanti pezzi pregiati dalla C), non arriva il primo posto, ma solo la finale playoff, persa in rimonta contro l’Acireale. Non solo Lamezia, però: sponsor del Monza, è stato anche Presidente di una società di Basket, la Planet Catanzaro.