Felice Saladini nuovo presidente della Reggina: arrivano gli auguri della Pallacanestro Viola

17 Giugno 2022 17:51

Felice Saladini nuovo presidente della Reggina: dai social arrivano le congratulazioni della Pallacanestro Viola

Dall’orlo del baratro alla rinascita, dalla torbida querelle che ha interessato Luca Gallo al cambio di proprietà. Oggi è il grande giorno, dopo settimane intense di rumor, spettri e previsioni più o meno credibili. La Reggina ha un nuovo presidente e il suo nome è Felice Saladini. StrettoWeb è stato presente alla conferenza stampa del pomeriggio in cui il nuovo patron del club amaranto ha annunciato personalmente la notizia rilasciando le sue prime parole da presidente. Puntuali, come sempre in questi casi, sono arrivati i messaggi di auguri alla nuova guida della società amaranto, fra i quali spiccano quelli della Pallacanestro Viola.

La società neroarancio, altra grande anima sportiva della città di Reggio Calabria, ha dimostrato ancora una volta attenzione e sensibilità all’intero panorama sportivo in riva allo stretto, rinsaldando il legame cestistico-calcistico la Reggina, partner di alcune interessanti e fruttuose iniziative di marketing in stagione. “La Pallacanestro Viola si congratula con la Reggina 1914 e con Felice Saladini per l’acquisizione del Club reggino“, il messaggio pubblicato dalla Viola attraverso i social.