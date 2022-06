Movimento 5 Stelle, Federica Dieni fa chiarezza: “non ho abbandonato il partito”

22 Giugno 2022 16:21

Federica Dieni fa chiarezza dopo la scissione di Di Maio dal M5S: le notizie riguardanti un suo possibile addio dal Movimento 5 Stelle sono infondate

“È di tutta evidenza che io non abbia abbandonato il Movimento 5 Stelle. Il mio nome non compare nell’elenco pubblico dei fuoriusciti e non capisco il motivo per il quale alcuni giornali abbiano deciso di inserirmi in quella lista. Invito pertanto le testate che hanno commesso questo errore madornale a rettificare al più presto una notizia del tutto infondata“. Con queste parole, contenute in una nota inviata alla stampa, Federica Dieni ha fatto chiarezza sulla sua posizione politica dopo la scissione di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle. L’esponente pentastellata reggina conferma la sua permanenza nel movimento nonostante gli ultimi scossoni.