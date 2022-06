Fdi: Quartapelle a Meloni ‘mai detto che prende soldi da Russia’**

14 Giugno 2022 16:44

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Nessuno accusa FdI di prendere finanziamenti dai russi. Giorgia Meloni è stata seria sul rischio di interferenze straniere nel nostro dibattito nazionale. Sorprende però che copi da Salvini l’istinto a buttarla in caciara su un tema che ha a che fare con la nostra sovranità”. Così Lia Quartapelle, responsabile Pd Europa, Affari internazionali e cooperazione allo sviluppo rispondendo a Giorgia Meloni.

“Meloni -continua Quartapelle- sa bene che la rete che ha sostenuto e diffuso il messaggio di Vox, e in particolare l’associazione HazteOir, fa parte di una galassia ambigua legata da un lato all’Alt Right americana di destra e dall’altra a alcuni oligarchi russi che animano il World Congress of Families. E sa bene -conclude- che anche lei sta diffondendo quelle parole”.