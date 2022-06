Fdi: Meloni, ‘mai al Governo con il Pd’

26 Giugno 2022 13:22

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – ‘Enrico rilassati, non c’è questo rischio: per Fratelli d’Italia non è mai esistita l’ipotesi di un governo con voi. Mai con il Pd, mai con la sinistra”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fdi, rispondendo al segretario del Pd, Enrico Letta.