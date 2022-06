Fc Messina, inibiti Rocco Arena e Carmelo Santoro

5 Giugno 2022 11:29

Decisione del Tribunale Federale Nazionale Figc: quindici i mesi di inibizione per l’ex Presidente dell’Fc Messina Rocco Arena e per l’ex dirigente Carmelo Santoro

L’Fc Messina non esiste più. Escluso dal campionato nell’ultima stagione, a torneo in corso, per i ben noti problemi economici del Presidente Rocco Arena, è stato quindi relegato all’ultimo posto in classifica nel girone I di Serie D, proprio l’anno dopo aver sfiorato la C in una lotta tutta messinese con l’Acr. Ora, a distanza di mesi, è arrivata l’inibizione sia per l’ex patron Rocco Arena che per il dirigente Carmelo Santoro. Per entrambi, la decisione del Tribunale Federale Nazionale Figc: quindici i mesi di inibizione per entrambi.