F1: Leclerc, ‘Mondiale? Due vittorie ed è fatta…, in Canada è stata gara di pazienza’

19 Giugno 2022 22:23

Montreal, 19 giu. (Adnkronos) – “L’inizio è stato frustrante, poi è stato divertente. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon con gomme più fresche e facevo fatica con la trazione. Poi abbiamo avuto un problema al pit-stop e mi è costato tanto, ho fatto il meglio possibile e il quinto posto era il massimo, anche se non posso essere contento. Sono riuscito a rimanere calmo e aspettare, era una gara di pazienza e ha pagato”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc a Sky dopo il quinto posto nel Gp del Canada di F1 in rimonta dal fondo della griglia. “Guardiamo avanti, a Silverstone puntiamo alla vittoria e speriamo di prendere più punti. Se penso ancora al Mondiale? Si certo, sono a 49 punti da Verstappen, due vittorie ed è fatta”, ha detto sorridendo il monegasco. “Non siamo gli unici ad avere problemi di affidabilità, se riusciamo a metterci apposto la performance c’è. Anche la Mercedes sta tornando e sarà interessante vedere come si sviluppa”.