Ex Reggina, dopo un anno Hachim Mastour ritrova squadra

28 Giugno 2022 11:46

Milan, un po’ d’Europa, Reggina e Carpi. Poi un anno fermo e, ora, Hachim Mastour ritrova squadra, ritornando proprio nel “suo” Marocco

Dopo un anno, Hachim Mastour ritrova squadra. La destinazione è nel “suo” Marocco, allo Zemamra, che ha annunciato ufficialmente il suo ingaggio oggi. “Il nazionale marocchino Hachim Mastour, ex giocatore di Milan e Reggina in Italia e del Malaga in Spagna – si legge nella nota ufficiale – ha firmato per il Renaissance Club Athletic Zemamra. Hachim occupa la posizione di centrocampista offensivo. Benvenuto, ti auguriamo un cammino di successo”.

La storia del giovane centrocampista è ben nota. Stregato dal Milan da giovanissimo, non giocherà mai in prima squadra. Segue qualche prestito in giro per l’Europa e l’addio coi rossoneri, che lo scaricano. Ad ottobre 2019 firma con la Reggina, ma scenderà in campo solo qualche minuto. E’ la stagione della fantastica cavalcata con Toscano in panchina, che regalerà anche ad Hachim la Serie B (e qualche presenza in più). Qualche spezzone, infatti, Mastour lo gioca, nella prima parte della stagione cadetta. Poi, però, l’esonero di Toscano, l’arrivo di Baroni e il prestito al Carpi, in Serie C, dove arriva il primo ed unico gol tra i Prof. La scorsa estate torna a Reggio Calabria, ma arriva la rescissione. Un anno da svincolato, dunque, l’ultimo, con il corteggiamento del Foggia e la “polemica” sollevata per le parole utilizzate da Zdenek Zeman: “Mastour? Da piccolo sapeva giocare, era tecnicamente bravo, ma da grande non ha mai visto la palla”, aveva detto il boemo.