Ex Reggina, gioia Falsini: è campione d’Italia con la Roma Under 16

26 Giugno 2022 15:38

L’ex calciatore e allenatore della Primavera della Reggina Gianluca Falsini, nella giornata di ieri ha vinto lo Scudetto Under 16 con la Roma

Dal 2002 al 2004 da calciatore, nel 2020-2021 da allenatore della Primavera. Oggi un ex Reggina esulta, è Gianluca Falsini. Nella giornata di ieri, l’ex terzino amaranto si è infatti aggiudicato lo Scudetto con l’Under 16 della Roma. Dopo la parentesi in riva allo Stretto, Falsini è tornato nella capitale a distanza di tre anni (nel 2017-2018 ha guidato sempre l’Under 16), vincendo ieri la finale contro il Milan. 0-0 dopo i tempi regolamentari, ma è Nardozi a regalare la vittoria ai giallorossi ai supplementari.

Al termine del match, ai microfoni del sito ufficiale, l’allenatore ha commentato con gioia il successo: “abbiamo battuto Inter, Lazio, Inter e Milan. Non ricordo una squadra di settore giovanile ad aver fatto un percorso simile. Ce lo siamo sudato e meritato. Faccio i complimenti al Milan, prima di tutto. Ha fatto una stagione fantastica e oggi una partita meravigliosa. È anche grazie a loro che ci siamo esaltati. Soprattutto nel primo tempo avremmo dovuto concretizzare meglio tutta la mole di gioco creata, però quando finisce così è anche più bello. È stata lo specchio dell’andata, inizio balbettante e finale strepitoso. Forse sullo sviluppo del gioco meritavamo di più noi. Potevano vincere loro, potevamo farlo noi, la dea bendata ci ha dato una mano, però il gol è stato bello. Il cross di Willy, il colpo di testa di Manu. Fantastico”.

“Nessuno ci credeva” a questa vittoria, ha proseguito. “Non a settembre, ma a marzo. Ed è bello perché abbiamo affrontato squadre top in Italia. Non è stato un percorso fatto di casualità. Lo abbiamo faticato, sudato, strameritato con i miglioramenti e il sacrificio. Poi il talento di questi ragazzi è indiscutibile. Credo che negli ultimi due mesi chi è venuto a vederci, si sia divertito. Siamo contenti per tutti di Trigoria, per il direttore Vergine, due parole le volevo spendere anche per Bruno Conti. La Roma si merita questo scudetto e si merita altri scudetti. Ma soprattutto si merita che questi ragazzi arrivino a coronare il sogno di diventare calciatori della prima squadra. Questo è sempre il primo obiettivo. Siamo stati gli ultimi a giocare, ora ci riposeremo un po’, ma poi ripartiremo. Come i lupi, abbiamo sempre fame”, ha concluso.