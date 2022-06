Ex Reggina, Andrea Gianni è il nuovo DG dell’Fc Lamezia Terme

17 Giugno 2022 11:21

L’ex Reggina si rituffa nel mondo del calcio e lo fa nella società gestita da Felice Saladini, presto anche nuovo proprietario proprio degli amaranto

Andrea Gianni è il nuovo Direttore Generale dell’Fc Lamezia Terme. L’ex Reggina si rituffa nel mondo del calcio e lo fa nella società gestita da Felice Saladini, presto anche nuovo proprietario proprio degli amaranto (convocato incontro con la stampa per questo pomeriggio). A comunicarlo, attraverso una nota stampa, è proprio il giovane imprenditore calabrese, che ieri ha confessato che proseguirà anche nella gestione del club di Serie D.

“È con grande entusiasmo – afferma nella nota – che annuncio la nomina di Andrea Gianni come direttore generale dell’ FC Lamezia Terme”. L’incarico è stato formalizzato quest’oggi e porta in dote ai gialloblù un manager di grande esperienza maturata nella Sambenedettese, nel Rieti, nella Reggina e nell’ACR Messina. A Gianni il compito di gestire le attività del club di concerto con il Presidente. “Sono molto onorato di far parte di questa squadra. Inizio da oggi a lavorare per affrontare al meglio la prossima stagione e traguardare gli obiettivi ambiziosi del nostro Presidente”, il pensiero di Gianni.