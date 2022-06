Reggio Calabria: gioia e sorrisi a “Vivere a Colori”, l’iniziativa benefica organizzata da Carminello | FOTO e VIDEO

24 Giugno 2022 20:58

L’evento è stato organizzato dall’associazione “Stella del Povero” – nella persona di Carmine Quartuccio, per tutti conosciuto come Carminello, storico ultrà della Reggina – con la collaborazione della comunità “Il Delfino” di Cosenza

Uno spettacolo di gioia, divertimento, entusiasmo e colori. E infatti “Vivere a Colori” era il nome dell’iniziativa benefica che si è tenuta quest’oggi a Reggio Calabria, più precisamente a Santa Caterina, presso la villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”, luogo di incontro dove protagonisti sono stati i bambini, che hanno animato la giornata. Questa mattina alle ore 10 la pulizia del sito, alle 13 il pranzo della solidarietà e alle 17:30 l’inizio della Festa con Karaoke, giro sul pony e animazione con palloncini.

