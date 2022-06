Erdogan è sicuro: “il sistema di sicurezza dell’Occidente sta crollando”

6 Giugno 2022 17:41

Le parole del Presidente turco relativamente agli equilibri geopolitici e al conflitto in Ucraina, tra futuro (a detta sua) dell’Occidente e ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato

“Il sistema di sicurezza dell’Occidente sta crollando“. Ad affermarlo, al congresso del suo partito, l’Akp, è Recep Tayyip Erdogan. Come riporta la Tass, infatti, il Presidente turco è intervenuto sulla questione, relativamente agli equilibri geopolitici e al conflitto in Ucraina, dal suo punto di vista, quello neutrale, di chi è amico di Mosca ma facendo parte della Nato. Erdogan ha sottolineato che l’Europa sta entrando in crisi a causa della guerra e dell’ondata incontrollata di profughi, mentre la Turchia “ha affrontato con successo l’immigrazione illegale dalla Siria per 11 anni”.

E in merito all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, il Presidente turco ha affermato che “non cambieremo il nostro atteggiamento finché le nostre aspettative, che abbiamo già fatto presente ai nostri interlocutori, non saranno soddisfatte”.